منح جائزة ليبيا للعطاء لعدد من الشخصيات والمؤسسات

كرمت إدارة جائزة ليبيا للعطاء، عددا من الشخصيات والمؤسسات والمنظمات، التي ساهمت في أبرز النشاطات والبرامج والأحداث خلال سنة 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أنه خلال حفل أقامته في طرابلس، منحت الإدارة جوائز لعدد من الشخصيات والمؤسسات المتميزة التي قدمت مساهمات مجتمعية خاصة خلال العام الماضي.

ومن بين الحائزين على الجوائز المصلح الديني “عادل العريفي” وشركة ديار الخير للحج والعمرة ، وشركة الخدمات العامة طرابلس، والشركة العامة للكهرباء.

كما تم خلال الحفل تكريم بلدية عين زارة، ومؤسسة الهلال الأحمر والشركة العامة القابضة للاتصالات، والمسرح الليبي التابع لوزارة الثقافة.

وحضر حفل توزيع الجوائز عدد من الإعلاميين والرياضيين و الفنانين وعائلات وأسر المتفوقين ومجموعة من النخب والمتابعين.

يشار إلى أن جائزة ليبيا للعطاء هي جائزة تحفيزية وتقديرية تمنح لشخصيات من مختلف المجالات الرياضية والفنية والإنسانية والإبداعية بالإضافة للمؤسسات والمنظمات الناجحة لتحفيزها وتجسيد قيم التنافس الشريف بين أبناء الوطن.