هيئة المعارض تمنح «درع الوفاء» إلى «إدارة إنفاذ القانون»

منحت الهيئة العامة للمعارض، الأحد، درع الوفاء والتقدير لإدارة إنفاذ القانون، تقديرا لجهودها في استرجاع كافة العقارات المنهوبة من معرض طرابلس الدولي.

حيث “قام رئيس لجنة إدارة الهيئة، عصام العول، بتسليم الدرع للواء عبدالحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون، خلال زيارة تمت صباح اليوم، الأحد، 3 نوفمبر الجاري”.

وقالت الهيئة “جاء هذا التكريم عرفاناً بجهود قوة إنفاذ القانون في استرجاع كافة العقارات المنهوبة من معرض طرابلس الدولي، وذلك تنفيذاً لتعليمات المستشار النائب العام”.

وأثنى رئيس الهيئة على هذه “الجهود التي تأتي في إطار سيادة القانون واسترجاع الممتلكات العامة وفرض هيبة الدولة بقوة القانون”.