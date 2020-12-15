نظم المركز الوطني لضمان وجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية، اليوم الثلاثاء، وبرعاية وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، حفل منح شهائد الاعتماد لعدد من المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.

وحضر الحفل وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، ومدير عام المركز الوطني لضمان وجودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية الدكتور محمد العتوق.

كما حضر الاحتفالية عدد من رؤساء الهيئات ومديري المراكز ومديري الإدارات بالوزارة، وروساء الجامعات وعمداء الكليات ومديري المدارس المستهدفة بالاعتماد.

وتم خلال الاحتفالية التي أُقِيمت بمقر كلية التقنية الإلكترونية طرابلس، تسليم شهائد الاعتماد والشكر والتقدير والدروع لكل من كلية العلوم الهندسية والتقنية، كلية العلوم بجامعة سبها وكلية الصيدلة، كلية الطب البشري بجامعة طرابلس وكلية الاقتصاد، كلية الآداب بجامعة مصراتة بالإضافة إلى مدرسة الشيخ “علي سيالة” الثانوية للبنات “حكومي” ومدرسة ابن الهيثم الثانوية للبنات “حكومي” ومدرسة الصقر الحر الدولية للتعليم الأجنبي” خاص”.

وبهذه المناسبة، أوضح الوزير أن حصول هذه المؤسسات على شهادة الاعتماد، يأتي نتيجة التزامها بتطبيق معايير الجودة، معرباً عن تطلّعه لأن تسعى مختلف المؤسسات التعليمية إلى السير على نفس المنوال.

وأكد وزير التعليم على أهمية ضمان الجودة والاعتماد لتعزيز المخرجات التعليمية، والاهتمام بمحتوى الجودة الحقيقي للارتقاء بأنظمة وخدمات التعليم.