منح علامة «الجودة الليبية» لعدد من الشركات الوطنية

نظم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية، صباح اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025، احتفالية خاصة بديوان وزارة التخطيط في حكومة الوحدة الوطنية، تحت رعاية وزير التخطيط محمد يوسف الزيداني، لمنح علامة الجودة الليبية لعدد من الشركات الوطنية.

وحضر الاحتفالية وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصحة المكلف محمد الغوج.

وجاء الحدث تحت شعار “معاً نحو تعزيز الجودة وحماية المستهلك”، بهدف ترسيخ معايير الجودة والارتقاء بمستوى المنتجات الوطنية بما يتوافق مع المواصفات القياسية المعتمدة، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المحلي.

وشملت الشركات التي مُنحت علامة الجودة الليبية كل من: الليبية المتحدة لتعبئة المشروبات، شركة النسيم للصناعات الغذائية، الشركة الليبية للحديد والصلب، بيوت العز لصناعة مواد البناء، وغود ويل أوغندة للسراميك.

وأكد المشاركون خلال الاحتفالية على أهمية الالتزام بالمواصفات القياسية كخطوة أساسية لتحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية، ودعم جهود حماية المستهلك.