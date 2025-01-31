منخفض جوي صحراوي قادم من جنوب شرق الجزائر.. والأرصاد تحذّر

تتاثر مناطق غرب البلاد من مساء اليوم بمنخفض جوي صحراوي يتحرك من جنوب شرق الجزائر برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة على غدامس والحمادة.

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، قد تصل سرعة الرياح إلى (50) كيلو متر/ساعة على مناطق الشمال يوم الغد مثيرة للاتربة والغبار، بينما تبقى الاجواء مستقرة نسبياً على باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى على معظم مناطق البلاد تتراوح مابين (18- 25)مْ.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع ان تتكاثر السحب على مناطق الشمال من مساء يوم الإثنين قد يتخللها سقوط امطار متفرقة وسنوافيكم باخر التوقعات خلال نشراتنا القادمة”.