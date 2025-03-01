منخفض جوي «صحراوي» مصحوب برياح قويّة تسبب الأتربة والغبار

تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية، تنشط مساء اليوم ويوم الغد مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على أغلب المناطق، وتسجل درجات الحرارة انخفاض بداية من الاثنين على مناطق الشمال الغربي.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية اليومية، ففي مناطق “راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء: صافية إلي قليلة السحب، والرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة: تتراوح ما بين (22- 27)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق وتشهد انخفاض ملحوظ يوم الإثنين”.

وفي الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد”، السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر، الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(18- 24)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء: صافية، والرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين (23– 28)مْ ,تصل إلى(30)مْ على غدامس وتسجل ارتفاع يوم الغد وتشهد انخفاض تدريجي يوم الإثنين”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء: صافية إلي قليلة السحب، والرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق، ودرجات الحرارة: تتراوح مابين (20– 24)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد”.