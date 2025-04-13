منخفض جوي صحراوي مصحوب بكتلة هوائية ساخنة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تبقى الأجواء معتدلة علي مناطق شرق البلاد، بينما تتأثر المناطق الغربية بمنخفض جوي صحراوي مصحوب بكتلة هوائية ساخنة”.

وبحسب الأرصاد، “المنخفض الصحراوي يعمل على ارتفاع في درجات الحرارة خلال النهار هذا اليوم على (المناطق من راس جدير الى طرابلس– الدواخل– مناطق الجبل الغربى) ويشمل من يوم الغد باقي المناطق مع تكاثر للسحب”.

ووفق نشرة الأرصاد اليومبة، “تنشط الرياح الشرقية و الجنوبية الشرقية على مناطق الشمال الغربى خاصة يوم الغد مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار، ويشمل تأثير الكتلة الساخنة تدرجيا بداية من يوم الثلاثاء المناطق الشرقية”.

ووفق النشرة، “ومن المتوقع أن تعود درجات الحرارة للإعتدال من مساء يوم الاربعاء على مناطق الشمال الغربي نتيجت تحول الرياح إلى شمالية غربية”.