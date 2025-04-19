منخفض جوي مصحوب بتقلبات جوية ورياح قوية.. متى تستقر الأجواء؟

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال الغربي بينما يكون معتدل نسبياً على مناطق الشمال الشرقي”.

ووفق الأرصاد، “تتأثر بداية من اليوم مناطق الجنوب الغربي بمنخفض جوي مصحوب بتقلبات جوية ورياح جنوبية شرقية إلى جنوبية نشطة السرعة أحياناً مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار مع ارتفاع في درجات الحرارة حيث تتراوح مابين (35-40)”.

وبحسب الارصاد، “يشمل تأثير المنخفض يوم الغد أغلب مناطق الوسط ومناطق (الشمال والجنوب) الشرقي”.

ووفق الارصاد، “ففي مناطق، راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، تتكاثر مساء يوم الإثنين مع احتمال سقوط أمطار متفرقة”.

وفي “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، السماء: صافية إلى قليلة السحب، والرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية تنشط مساءً على الجبل الأخضر”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا مما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، تتحول تدريجياً مساء الغد إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية، الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول تدريجيا يوم الغد إلى جنوبية، وتسجل ارتفاع تدريجي خلال اليومين القادمين على اغلب المناطق”.

ووفق الأرصاد، “من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة انخفاض من يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال ومناطق الجنوب الغربي بينما تسجل مناطق الجنوب الشرقي انخفاض بدابة من يوم الخميس القادم”.