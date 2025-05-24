منخفض جوي يؤثر على مناطق واسعة.. وتحذيرات من تقلبات جوية ورياح مثيرة للأتربة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، عن تأثر مناطق الشمال الغربي والوسط بمنخفض جوي يسبب تقلبات في الطقس، تشمل رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، ويمتد تأثيره إلى مناطق الجبل الأخضر وأقصى الشمال الشرقي، مع تحرك المنخفض تدريجيًا نحو الشرق.

وأوضح المركز أن الرياح المثيرة للأتربة ستنشط يوم غد الأحد على أغلب مناطق البلاد، في حين تتكاثر السحب على بعض مناطق الشمال الغربي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تكون مصحوبة بخلايا رعدية أحيانًا، وتشمل أغلب مناطق الشمال خلال اليوم التالي.

وأشار إلى أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة هذا اليوم على مناطق الشمال الشرقي والجنوب، إلا أنها ستشهد انخفاضًا ملحوظًا غدًا الأحد في الشمال الشرقي والجنوب الغربي، بفعل رياح شمالية غربية نشطة السرعة، بينما يبدأ انخفاض الحرارة في الجنوب الشرقي اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل.

وأكد المركز أن هذه التوقعات قابلة للتحديث يوميًا، مع التنويه بمتابعة أي تغيرات محتملة في الحالة الجوية.