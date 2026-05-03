منخفض صحراوي منتصف الأسبوع.. الحرارة ترتفع تدريجياً

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الأجواء السائدة في البلاد تميل إلى الطابع الربيعي المعتدل، مع استقرار نسبي في درجات الحرارة على أغلب المناطق خلال اليوم الأحد واليوم التالي.

وأوضح المركز، في نشرته الجوية، أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تتراوح في مناطق الشمال بين 17 و23 درجة مئوية، بينما تسجل في مناطق الوسط والجنوب ما بين 24 و30 درجة مئوية، وسط أجواء معتدلة عمومًا.

وأشار إلى أن المناطق الغربية ستتأثر بدايةً من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي صحراوي، يستمر حتى الأربعاء، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في مناطق الدواخل والجنوب، بالتزامن مع نشاط للرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق.

وبيّن أن تأثير هذا المنخفض يمتد تدريجيًا نحو المناطق الشرقية يوم الخميس، مع توقعات بعودة درجات الحرارة إلى الاعتدال خلال ساعات النهار في المناطق الغربية مع نهاية الأسبوع.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، أفاد المركز بأن المناطق الممتدة من رأس إجدير حتى سرت، مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة، تشهد سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية مساء الغد، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و23 درجة مئوية مع زيادة تدريجية خلال اليومين القادمين.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، فتشهد سحبًا قليلة تتكاثر أحيانًا، خاصة على مناطق الجبل الأخضر، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 17 و23 درجة مئوية.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تسود أجواء صافية مع ظهور بعض السحب العالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 25 و33 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع تدريجي خلال اليومين المقبلين.

وفي مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، وتسجل درجات الحرارة ما بين 24 و30 درجة مئوية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن النشرة الجوية تُحدّث كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيّرات في الحالة الجوية، مشددًا على اعتماد آخر تحديث صادر عنه لمتابعة تطورات الطقس.