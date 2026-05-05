منخفض صحراوي يضرب البلاد.. الحرارة مرتفعة وغبار ورياح نشطة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، التابع لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مشيراً إلى تأثر مناطق غرب البلاد بتقلبات جوية نتيجة امتداد منخفض جوي صحراوي.

وأوضح المركز أن هذه الحالة الجوية تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة على معظم المناطق الغربية، إضافة إلى نشاط في الرياح الجنوبية، خاصة يوم الأربعاء، ما يسهم في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وفي التفاصيل، تشهد مناطق رأس إجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة سماءً صافية إلى قليلة السحب، مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط أحياناً يوم الأربعاء، لتتراوح درجات الحرارة بين 26 و34 درجة مئوية، وتصل إلى ما بين 34 و39 درجة مئوية خلال ذروة الارتفاع.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد فتسودها أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة يوم الأربعاء، وتبقى درجات الحرارة بين 21 و27 درجة مئوية، مع تسجيل ارتفاع تدريجي اعتباراً من يوم الأربعاء.

وفي مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، تكون السماء صافية مع ظهور سحب عالية أحياناً، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة تنشط بين الحين والآخر، مع درجات حرارة تتراوح بين 32 و39 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعاً تدريجياً خلال الأيام المقبلة.

كما تسجل مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية إلى ظهور سحب عالية، مع رياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة تتراوح بين 28 و31 درجة مئوية، مع زيادة تدريجية في الحرارة.

وأشار المركز إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى الاعتدال بداية من يوم الخميس على مناطق الشمال الغربي، خاصة المناطق الساحلية، في حين تستمر الزيادة في بقية مناطق البلاد.

وأكد المركز أن هذه التوقعات تخضع للتحديث كل 24 ساعة، مع ضرورة متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر نظراً لاحتمال حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.