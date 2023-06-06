مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة تبحث في طرابلس ملف الانتخابات

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، اليوم الثلاثاء، بمقر البعثة في طرابلس، مع المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة باربرا وودوارد، وسفيرة المملكة المتحدة في ليبيا كارولاين هورندال.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ناقشنا سبل تعزيز التزامنا المشترك بمساعدة الليبيين على تجاوز حالة الانسداد السياسي الراهن”.

وأضاف: “ودعماً لتطلعات الليبيين إلى اختيار قيادتهم ومؤسساتهم التمثيلية، توافقت آراؤنا على ضرورة أن يعمل جميع الفرقاء من أجل وضع قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ، وتحسين الوضع الأمني، وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة وشاملة وشفافة وذات مصداقية”.