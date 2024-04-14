مندوب إيران لدى الأمم المتحدة: رد إيران سيكون «أقوى وأكثر حزماً» على أي تهديد عسكري

حذر مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة إلى مجلس الأمن، من أي “عدوان عسكري إسرائيلي جديد” والذي سيكون رد إيران عليه “بالتأكيد أقوى وأكثر حزما”.

وقال المندوب الإيراني إن العمل العسكري الذي نفذته إيران جاء في إطار “الدفاع عن النفس”، محملاً المسؤولية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي “فشل في القيام بواجباته في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين”.

وشدد إيرواني على أن طهران “ملتزمة بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”، ومؤكداً على “موقفها الثابت بأنها لا تسعى إلى تصعيد التوترات أو الصراعات في المنطقة” إلا إنها ملتزمة أيضا “بالدفاع والرد بقوة ضد أي تهديد أو عدوان ضد شعبها وأمنها القومي ومصالحها الوطنية وسيادتها وسلامة أراضيها”.

وكانت أطلقت إيران أمس السبت، صواريخ وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات على إسرائيل، ردا على غارة استهدفت سفارتها في سوريا، مستخدمة مجموعة من الأسلحة التي لطالما أثارت قلق الغرب.