مندوب المغرب بالاتحاد الإفريقي: متسمكون بالحلول السلمية في ليبيا دون تدخل أجنبي

قال المندوب المغربي في الاتحاد الإفريقي محمد العروشي إنّ بلاده استطاعت بفضل سياستها الخارجية القائمة على مبادئ الحفاظ على السلم والأمن الدوليين أن تلعب دورا في تسوية الأزمة الليبية.

وأوضح العروشي أنّ المغرب كانت إلى جانب المؤسسات الوطنية في ليبيا وقدّمت الدعم والمساعدة للخروج من الأزمة الراهنة دون أي تدخل في الشأن الليبي، مشيرا إلى جهود المغرب في احتضان الحوار الليبي الذي توج باتفاق الصخيرات ومشاورات بوزنيقة.

وتابع العروشي أنّ اتفاق الصخيرات يظل هو الأساس الموثوق به لحل سياسي دائم لليبيا وكذلك الإطار الوحيد للسماح بخروج مشرف من الأزمة الليبية.

وأضاف المندوب المغربي في الاتحاد الإفريقي أن بلاده تظل متمسكة الحلول السلمية من قبل الليبيين، بعيدا عن أي تدخل أجنبي أو حل عسكري.