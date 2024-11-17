مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: الانتخابات دليلاً على استعداد الشعب للعملية الانتخابية

أكد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة الطاهر السني، أن “انتخابات البلديات التي أُجريت يوم السبت، في عدد من البلديات تعد دليلاً على استعداد الشعب الليبي للمشاركة في العملية الانتخابية”.

وأضاف السني في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”، أن “الشعب الليبي أظهر رغبته في المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية، شريطة توفر الظروف الملائمة والإرادة السياسية لذلك”.

وأشار إلى أن “هذه الانتخابات تشكل خطوة هامة نحو تعزيز المسار الديمقراطي في ليبيا، وأكد أن العملية الانتخابية تعكس رغبة الشعب في التغيير والمشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية، كما توجه بالتهنئة لجميع من شارك وساهم في نجاح هذه العملية الديمقراطية السلمية، بغض النظر عن النتائج”.

وذكر أن “نجاح هذه الانتخابات يمثل إضافة مهمة لمسار الاستقرار في البلاد، ويعزز من فرص بناء المؤسسات المحلية وفق أسس ديمقراطية، وهو ما يعكس تطلع الشعب الليبي نحو مستقبل أفضل، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل كافة الجهات المعنية في تنظيم هذه الانتخابات، التي من شأنها أن تعزز من استقرار البلاد في ظل الظروف الحالية”.