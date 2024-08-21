مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: الصراع المسلح يلوح في الأفق!

حذر مندوب ليبيا في الأمم المتحدة الطاهر السني، من أن “الصراع المسلح يلوح في الأفق”، مشددا على أن “الإجراءات الأحادية من أي طرف تشكل تهديدا”.

وأشار السني، في إحاطته اليوم أمام مجلس الأمن، إلى أنه “كان قد حذر من الفراغ والانسداد السياسيين وغياب الحل”، مضيفا أن “الصراع المسلح يلوح في الأفق”.

وقال السني: “إن الأزمة في ليبيا ليست قانونية وإنما سياسية بامتياز”، مؤكدا “أن الحل الوحيد هو دعم رغبة الليبيين في الانتخابات”.

توجه السني، “باللوم إلى مجلس الأمن، حيث اعتبره، يعيد “الإدانات” في حق ليبيا دون حلول واقعية”، وقال: “إن مجلس الأمن عاجز عن محاسبة المعرقلين ووقف التدخلات الخارجية”.