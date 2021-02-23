مندوب ليبيا بالأمم المتحدة يستعرض مع «كوبيش» آخر التطورات السياسية

عقد مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر السني، لقاءً عبر تطبيق “زووم”، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وأفاد السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء خُصِص لمتابعة آخر التطورات السياسية في الملف الليبي .

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لرئيس بعثة الأمم المتحدة ولقاءاته مع عدة قيادات ونخب في ليبيا، إلى جانب مناقشة جهود السلطة التنفيذية الجديدة ومساعيها لإنجاز التشكيل الحكومي والتحديات المصاحبة لذلك.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة آخر أعمال اللجان القانونية والدستورية في إطار خارطة الطريق التي تفضي للانتخابات العامة في 24 ديسمبر القادم، والمواقف الدولية والإقليمية من التطورات الأخيرة وبالأخص دور مجلس الأمن والأمم المتحدة في دعم الاستحقاقات المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.