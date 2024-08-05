 مندوب ليبيا بالجامعة العربية يلتقي القائم بالأعمال الجزائري

بحث مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، عبد المطلب ثابت، مع القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة الجمهورية الجزائرية السفير آمين الصيد، العلاقات المشتركة.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، بمقر المندوبية في القاهرة، “علاقات الصداقة التي تجمع بين دولة ليبيا، والجزائر، وما وصلت إليه من تطور ونمو في مختلف المجالات”.

وناقش الجانبان، “سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين”.

مندوب ليبيا يستقبل القائم بالإعمال بالإنابة لسفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية القاهرة | 4 اغسطس 2024 م… تم النشر بواسطة ‏المندوبية الليبية في جامعة الدول العربية‏ في الأحد، ٤ أغسطس ٢٠٢٤