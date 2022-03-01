مندوب ليبيا في الجامعة العربية يدعو إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة

دعا مندوب ليبيا في الجامعة العربية عبدالمطلب ثابت، إلى ضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

ثابت وفي كلمته في جلسة العربية المخصصة للأوضاع في أوكرانيا، جدّد رفض بلاده اللجوء إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وإلى تغليب لغة الحوار و وقف الأعمال الحربية والعودة الفورية لطاولة المفاوضات، لإيجاد حل عادل وشامل يحقق مصالح الجميع ويبدد مخاوفهم.

وشدّد ثابت علي أعضاء المجتمع الدولي، مراعاة الخصوصية السياسية والجغرافية لهذه المنطقة، وعدم محاولة استغلال ظروفها الحالية، لتحقيق أية مكاسب سياسية أو عسكرية، علي حساب أمن واستقرار دول المنطقة.

وطالب مندوب ليبيا في الجامعة العربية طرفي النزاع، بالالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين وتجنيبهم ويلات الحرب.