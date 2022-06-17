مندوب ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة يُقدم أوراق اعتماده

قدم السفير أسامة عبد الجليل عبد الهادي، صباح اليوم الجمعة، أوراق اعتماده إلى رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كمندوب ليبيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ورحب غروسي بالسفير وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، مشيرا ‘لى التعاون الثنائي والتاريخ بين الوكالة ودولة ليبيا في مجالات مختلفة، بحسب ما نقلت السفارة الليبية لدى النمسا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

كما تحدث غروسي عن المبادرة التي بين الوكالة والاتحاد الافريقي بعنوان (شعاع الأمل) المعنية بمعالجة أمراض السرطان، وإمكانية استفادة الدولة الليبية من هذه المبادرة والبرامج الأخرى للوكالة.

من جانبه أعرب السفير عن استعداده واستعداد دولة ليبيا للتعاون مع المدير العام للوكالة للمضي قدما من أجل الاستفادة من البرامج التي تقدمها الوكالة.