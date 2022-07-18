مندوب مصر بالأمم المتحدة: على القوات الأجنبية في ليبيا المغادرة فوراً

قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أسامة عبد الخالق، أن بلاده تسعى خلال التواصل مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء بمجلس الأمن للتأكيد على ضرورة دعم الحل الليبي- الليبي، ومواجهة التدخلات الخارجية في ليبيا، داعيا القوات الأجنبية للخروج من ليبيا بشكل فوري.

وجدد عبدالخالق في تصريح له لصحيفة الأهرام المصرية، تأكيد بلاده الثابت على الدفع لتحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا.

وأشار عبدالخالق أن بلاده حريصة كل الحرص على التواصل والتنسيق مع جميع الأطراف الليبية دون تمييز؛ لمساعدتهم على التوصل للحلول الملائمة.