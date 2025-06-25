مندوب وزارة الداخلية التركية يزور الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس

استقبل مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، لواء عبدالواحد عبدالصمد، اليوم الأربعاء، مندوب وزارة الداخلية بسفارة دولة تركيا لدى ليبيا، خلال زيارة رسمية أجراها الأخير إلى مقر الإدارة بطرابلس.

وتخللت الزيارة جولة تفقدية داخل أقسام ومرافق الإدارة، اطّلع خلالها المندوب على طبيعة المهام والجهود التي تبذلها الإدارة في تنفيذ الخطط الأمنية وتعزيز الاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارتي الداخلية في ليبيا وتركيا، خاصة في مجالات التدريب والدعم الفني والتقني، بما يساهم في رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وتحقيق الأمن المشترك.