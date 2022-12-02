منذ بدء الحرب.. مغادرة 14.5 مليون أوكراني من بلادهم

أعلن المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس، أنّ أكثر من 14.5 مليون مواطن غادروا البلاد منذ بدء الهجمات الروسية أواخر فبراير الماضي.

وأوضح لوبينيتس في تصريح صحفي أنّ 11.7 مليونا ممن غادروا البلاد، توجهوا إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنّه جرى تسجيل 7.7 ملايين أوكراني، متلقّين لخدمات الحماية المؤقتة في أوروبا.

ولفت المفوض البرلماني الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس إلى أنّ 4.7 ملايين أوكراني اضطروا إلى النزوح الداخلي بسبب استمرار الحرب.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة تدخلا في سيادتها.