منذ مارس 2020.. إيريني تنشر إحصائيات نشاطها في مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

نشرت عملية إيريني البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي حصيلة نشاطها منذ إطلاقها في 31 مارس 2020 لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بناء على قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت إيريني إنّها نفذت عمليات صعود إلى 25 سفينة مشبوهة وتفتيشها في 3 مناسبات صادرت خلالها شحنات تمّ تقييمها على أنها تنتهك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وحولت السفن إلى ميناء دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، لافتة إلى أنّ تركيا رفضت في 9 مناسبات تفتيش سفنها.

وذكرت إيريني أنّها قامت بالتحقيق مع 8146 سفينة تجارية من خلال طلب المعلومات عبر المكالمات اللاّ سلكية وزارت 420 سفينة بناءً على موافقة مالكيها.

وأكدت عملية إيريني التحقيق في 1085 رحلة جوية مشبوهة و25 مطارًا و16 ميناء وقدّمت 41 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا، أشار معظمها إلى انتهاكات أو انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة وأنشطة تهريب النفط في شرق ليبيا وغربها.

كما أصدرت العملية 75 توصية لوكالات إنفاذ القانون ذات الصّلة لتفتيش السّفن المشبوهة في مواني الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي تمّ إجراء 57 منها.

يشار إلى أنّ عملية إيريني انطلقت بعد مؤتمر برلين 1 وهي عملية بحرية بشكل أساسي وتركّز على تنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.