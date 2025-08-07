منشور وزاري جديد لتنظيم تشغيل القُصّر وتشديد الرقابة على أصحاب العمل

أصدر وزير العمل والتأهيل، علي العابد الرضا، المنشور الوزاري رقم (2) لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم وضبط تشغيل الأحداث (القُصّر)، والحد من الانتهاكات المرصودة مؤخراً، مع التأكيد على الالتزام بأحكام قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.

وأكد المنشور أن السن القانونية للعمل لا تقل عن 18 عاماً، مع استثناء لمن بلغوا 16 سنة، شريطة أن يكون التشغيل في إطار تعليمي أو تدريب مهني، بما يضمن حماية صحة وسلامة الحدث.

كما شدد على أن مدة العمل اليومي للأحداث لا تتجاوز 6 ساعات، على ألا تزيد الفترات المتصلة عن 4 ساعات، مع حظر التشغيل في ساعات الليل أو خلال العطلات الأسبوعية والرسمية.

ودعا المنشور أصحاب العمل إلى الالتزام بعدة ضوابط، أبرزها:

إبلاغ مكاتب التشغيل ببيانات الأحداث العاملين لديهم.

تعليق نسخة من الأحكام المنظمة لتشغيلهم في أماكن العمل.

توفير جدول زمني يوضح ساعات العمل وفترات الراحة بشكل ظاهر.

وطالب الوزير مفتشي العمل، بصفتهم مأموري ضبط قضائي، بتكثيف الرقابة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لحماية حقوق الأطفال ومنع استغلالهم في سوق العمل.