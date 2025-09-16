منصب رفيع لـ«الإسكوا».. ليبيا تعزز مكانتها في القضايا المائية الإقليمية

أعرب الوكيل العام المكلّف بتسيير مهام وزارة الموارد المائية في حكومة الوحدة الوطنية، عبدالسلام نصر جاد المولى، عن اعتزازه بمشاركة ليبيا في أعمال الدورة السادسة عشرة للجنة الموارد المائية التابعة للأمانة التنفيذية للإسكوا، المنعقدة ببيروت يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

وأوضح أن مشاركة ليبيا تأتي في إطار حرصها على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لا سيما ما يتعلق بحوكمة المياه الجوفية والتعاون بشأن المياه العابرة للحدود.

وأضاف أن عضوية ليبيا في المكتب التنفيذي للجنة وتوليها منصب النائب الثاني يمثل خطوة مهمة لتأكيد دورها الفاعل في القضايا المائية على مستوى المنطقة العربية.

وأكد عبدالسلام نصر جاد المولى التزام ليبيا بالعمل مع الدول الأعضاء على تطوير السياسات التي تضمن الاستخدام المستدام والعادل للموارد المائية، وتعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المرتبطة بندرة المياه والتغيرات المناخية.