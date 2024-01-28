منصة «إكس» تحدث قسما خاصا بمنع الاعتداء الجنسي على القصر

كشفت منصة “إكس” عن تأسيس قسم في أوستن بولاية تكساس مخصص لمكافحة المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مدير العمليات في إكس جو بيناروش قوله أن الهدف الأولي لـ”مركز التميز في مجال الأمن” توظيف “مئة مشرف” يركزون أساسا على هذا النوع من المنشورات، وكذلك على الانتهاكات الأخرى لقواعد الشبكة الاجتماعية.

ولفت بيناروش إلى أن “إكس ليس لديها نشاط يركز على الأطفال، لكن من المهم أن نقوم بهذه الاستثمارات لمنع المجرمين من استخدام منصتنا لأي نوع من التوزيع أو التعامل مع المحتوى المتعلق بالاعتداء الجنسي على القصّر”.

وذكرت الشركة المملوكة من قبل آيلون ماسك بيانا الجمعة حول جهودها في هذا المجال، قائلة إنها “مصممة على جعل إكس مكانا غير مضياف للساعين إلى استغلال القصّر”.

وتأتي هذه الإعلانات قبل جلسة استماع كبرى في مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، بعنوان “عمالقة التكنولوجيا وأزمة الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت” حيث استدعت اللجنة رؤساء شركات ديسكورد وميتا وسناب وتيك توك وإكس، وستكون ليندا ياكارينو المديرة العامة لشركة إكس حاضرة.

وكانت ياكارينو في واشنطن الأسبوع الماضي لعقد اجتماعات مع المشرعين من الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول موضوع حماية الطفل والإشراف على الشبكات والمعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي.

وقال جو بيناروش “أردنا مساعدة أعضاء مجلس الشيوخ ومساعديهم على فهم إلى أي مدى إكس شركة جديدة، ونشرح لهم ما الذي تغير خلال الأشهر الأربعة عشر الماضية… خاصة في ما يتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال” موضحا أن أكثر من 2000 شخص، توظفهم إكس أو شركات متعاقدة معها، يشرفون على المحتوى.