 منصة «إكس» تحذف حساب «باسم يوسف»

في سياق مواصلتها سياسة تقييد حرية التعبير ودعما لإسرائيل، حذفت منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، حساب الإعلامي المصري باسم يوسف، بسبب تأييده الواضح لفلسطين وغزة، وفق ما تناقلت الوسائل الإعلامية.

وتداول رواد المنصة خبر حذف الحساب، الذي يتابعه أكثر من 11 مليون شخص، وقال البعض أن سبب ما حصل هو تأييد يوسف الواضح لفلسطين وغزة.

هذا وأقدمت منصات “فيسبوك” و”إنستغرام” و”إكس” على حذف ملايين المنشورات الخاصة بما يجري في قطاع غزة، وانتقد الكثيرون سياسة “إكس”، مؤكدين أن “حرية التعبير يجب أن تبقى محمية ولا يجب المساس بها”.

وتزامنا مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، تواجه شركات التواصل الاجتماعي اتهامات بازدواجية المعايير وممارسة تضييق على حرية الرأي والتعبير لخدمة إسرائيل، وصلت إلى حد إغلاق حسابات كانت مخصصة لنشر الصور ومقاطع الفيديو لما يعانيه الفلسطينيون يوميا.