منصة «إكس» تدخل عالم المصارعة الترفيهية

وقّعت منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أو “تويتر سابقا”، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عقدًا لمدة عامين مع اتحاد “WWE” للمصارعة، من أجل استضافة سلسلة أسبوعية حصرية جديدة.

وبحسب التقارير، توفر السلسلة الأسبوعية المسماة “WWE Speed” مباريات محددة التوقيت من المفترض أن تستمر لخمس دقائق أو أقل.

وذكرت المعلومات، أنه من المقرر أن يشارك المصارعون المشهورون عبر امتياز “WWE” في WWE” Speed”، وتتمثل الخطة في أن يصور العرض مع جمهور الاستوديو، مع بث حلقات جديدة كل أسبوع، بدءًا من هذا الربيع.

ويعد المحتوى حصري، ولن يعاد استخدام المباريات من برامج “WWE” الأخرى، مع ظهور حلقات جديدة أول مرة لمدة قدرها 52 أسبوعًا في السنة.

يذكر أن منصة “إكس”، بثت محتوى حصري من قناة Fox مرتبط بكأس العالم FIFA في العام الماضي، ومن المفترض أن تبث هذا العام بعض المحتوى من NBCUniversal المرتبط بأولمبياد باريس 2024.