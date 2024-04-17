منصة «إكس» تدرس فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد

كشف الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس- تويتر سابقا”، إيلون ماسك، أن “المنصة تدرس فرض رسوم مالية على المستخدمين الجدد، مقابل السماح لهم بنشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين”.

وقال ماسك: “إن الرسوم المالية على مستخدمي “إكس” الجدد، يعتبر السبيل الوحيد لضمان مواجهة الحسابات الروبوتية، وخلو المنصة من أية مزارع لروبوتات التفاعل الآلي مع المحتوى”.

وأضاف أن “المقابل المالي سيدفعه أصحاب الحسابات الجديدة لمدة 3 أشهر فقط، وبعد تلك المدة سيصبح استخدام المنصة مجانياً”.

ونقلت مواقع تقنية، تسريبات تفيد بأن “المقابل المالي سيضمن للمستخدم الحصول على مزايا نشر المحتوى، والتفاعل مع منشورات الآخرين بأساليب مختلفة، مثل علامات الإعجاب، وكتابة الردود، وإعادة النشر، وكذلك حفظ التغريدات”.

وبحسب التسريبات، فإن “متابعة المستخدمين والاطلاع على منشوراتهم دون التفاعل معها هي مزايا مجانية لا تحتاج إلى اشتراك، وبالتالي سيتمكن المستخدم الجديد من الاستمتاع بها، حتى وإن لم يرغب في دفع الاشتراك لمدة الأشهر الثلاث الأولى من دخوله للمنصة”.

وأشارت التسريبات، إلى أنه “في حالة عدم دفع الاشتراك، سيتمكن المستخدم الجديد بعد انقضاء مدة 3 أشهر من إنشاء حسابه على “إكس”، من نشر المحتوى والتفاعل مع منشورات الآخرين مجاناً بشكل طبيعي”.

يذكر أن مدونين وصفوا قرار فرض الرسوم بأنه “انتهازي ومزعج”.