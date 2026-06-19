ما حقيقة الصور المنسوبة لرئيس الحكومة «الدبيبة»؟

نفت منصة تبيان صحة الصورة المتداولة عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والمنسوبة إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن المحتوى المتداول لا يمت إلى التصريحات الرسمية بأي صلة.

وأوضحت منصة تبيان في بيانٍ رسمي أن الصورة المنتشرة غير صحيحة، مشيرة إلى أن التصريح المنسوب إلى رئيس مجلس الوزراء لم يُنشر عبر أي منصة أو حساب رسمي معتمد، كما لم يرد ضمن أي بيان أو موقف صادر عن الجهات المختصة.

وشددت المنصة على أهمية تحري الدقة عند تداول المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعية وسائل الإعلام والنشطاء ورواد المنصات الرقمية إلى التثبت من صحة المحتوى قبل إعادة نشره، والاعتماد على المصادر الرسمية الموثوقة لتجنب تداول معلومات مضللة أو غير دقيقة.

وجددت منصة تبيان التزامها بمواصلة جهود التحقق من المعلومات المتداولة ورصد الشائعات، في إطار دورها في تعزيز الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة، وصون حق الجمهور في الحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.

وأكدت المنصة أن تزايد انتشار المحتوى غير الموثق عبر منصات التواصل يفرض ضرورة العودة إلى القنوات الرسمية قبل تداول أي معلومات أو الاستناد إليها في النشر أو التحليل.