منصة تداول تحتال على العشرات.. خسائر تُقدّر بمئات آلاف الدنانير

استدرجت منصة تداول احتيالية، “العديد من المواطنين الشباب في البحرين، “من خلال تقديم وعود مزيفة بتحقيق أرباح سريعة عبر استخدام “أكواد يومية”.

وحسب تقارير صحيفة “الأيام” البحرينية، “كانت تُعرف هذه المنصة في البحرين باسم “بي سي أي إكس” أو “منصة البروفيسور”، وتعتمد على نموذج هرمي يكافئ الأعضاء الذين يجلبون مشتركين جدد، ومع ذلك، انهارت المنصة فعلياً بعدما تعذر سحب الأموال في الفترة الأخيرة”.

ووفق الصحيفة، “هذا الانهيار رافقته محاولات لتهدئة الضحايا باستخدام “بوتات” على تطبيق “تلغرام”، التي تروج لمنصات جديدة تحمل وعوداً زائفة بتحقيق أرباح سريعة وآمنة”.

ونشرت الصحيفة “شهادات عن خسائر تُقدر بمئات الآلاف من الدنانير”، وذكرت تقديرات أن الخسائر قد تصل إلى 4 ملايين دولار على الأقل، ورغم ذلك، بعض الضحايا لا يزالون ينكرون أنهم وقعوا في فخ الاحتيال أو يعتقدون أن المنصة قد تعود للعمل قريبًا”.

وحذر خبير استثماري، في تصريحاته للصحيفة، “من تطور أساليب الاحتيال بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي”، مؤكدًا أن “المحتالين يستغلون رغبة الناس في تحقيق الثراء السريع عبر منصات وهمية تقدم وعودا غير واقعية”.

ودعا الخبير إلى “ضرورة التحقق من أي جهة استثمارية قبل استثمار الأموال، خاصًة المنصات الإلكترونية التي تفتقر إلى الشفافية، مشددًا على أهمية توعية الناس بمخاطر هذا النوع من الاحتيال المتقدم”.