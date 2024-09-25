منصة «تيك توك» تحظر حسابات قناة روسية

بعد أيام على حظر قنوات روسية من قبل شركة “ميتا”، أقدمت منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” على حظر حسابات “روسيا اليوم RT Arabic وروسيا اونلاين RT Online وغرفة الأخبار الروسية العربية RT Arabic Newsroom”.

وتأتي خطوة “تيك توك” بعد “أن أعلنت شركة “ميتا” قبل أيام حظر قنوات “RT” و”روسيا سيفودنيا” من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك “فيسبوك” و”إنستغرام”.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارغريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.

وكان متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، ندد “بحجب شركة “ميتا” حسابات شبكتي RT و”روسيا سيغودنيا” الإعلاميتين على “فيسبوك” و”إنستغرام”، في خطوة تشوه سمعة “ميتا”.

وقال: “هذه خطوة سلبية للغاية، وتشويه فظ لسمعة “ميتا” بهذه الإجراءات. وبالطبع هي إجراءات انتقائية ضد وسائل الإعلام الروسية وغير مقبولة. نندد بشدة بهذه الخطوة”.

وفي 21 سبتمبر الجاري، “حذفت شبكة “تيك توك” الاجتماعية لمشاركة الفيديو حسابات “آر تي إنترناشنال” وعدد من فروع شبكة “سبوتنيك” الإعلامية”.