منصة «ثريدز» تطلق ميزات عديدة للمستخدمين

في ظل المنافسة الشديدة من التطبيقات الأخرى، يواصل تطبيق “ ثريدز” التابع لشركة “ميتا” تحسين منصته بإطلاق مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة التي طال انتظارها.

وقال آدم موسيري، رئيس “انستغرام” الذي كان له دور رئيسي في إطلاق تطبيق “ثريدز”: “يتم اختبار مجموعة من الميزات الجديدة التي ستساعد المستخدمين في الحصول على نتائج بحث أكثر دقة وتسهيل استكشاف المواضيع الرائجة”.

وبحسب صحيفة “إنديان إكسبرس”، “تتضمن التحديثات الجديدة في “ثريدز”، “عددًا من الميزات التي تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، حيث قدم التطبيق خيارًا جديدًا لتخصيص الخلاصات، إذ بات يمكن للمستخدمين تثبيت خلاصات متعددة ومتنوعة على الصفحة الرئيسية، ويمكن لهذه الخلاصات أن تكون موجهة نحو مواضيع أو حسابات معينة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم فيما يرونه، بدلاً من الاعتماد فقط على التوصيات التي تقدمها خوارزمية التطبيق”.

وأضافت الصحيفة: “تم تعديل خوارزمية “ثريدز”، أيضًا لتمنح الأولوية للمشاركات من الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم، مما يقلل من ظهور المحتوى غير ذي الصلة في الخلاصات”.

وتابعت الصحيفة: كما تم طرح ميزة الفيديو الأفقي على “ثريدز”، وهي ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو في الوضع الأفقي، وهو ما كان غير ممكن في السابق على المنصة، كما أضاف التطبيق تحسينًا آخر، حيث سيُعرض للمستخدمين ردود الآخرين أثناء قيامهم بكتابة ردودهم الخاصة على المنشورات، مما يسهل التفاعل مع المشاركات”.

ووفق الصحيفة، “وفيما يتعلق بتجربة البحث، فسيتمكن المستخدمون قريبًا من البحث عن المنشورات ضمن نطاق تاريخي محدد، أو من داخل الحسابات نفسها، كما تختبر “ثريدز”، أيضًا صفحة جديدة تعرض مجموعة من الموضوعات الإضافية، حيث تقتصر هذه الميزة حاليًا على المستخدمين في الولايات المتحدة فقط”.

هذا وكانت كشفت “ميتا”، عن خطط لعرض إعلانات لمستخدمي “ثريدز”، بدءًا من يناير 2025.