منصور أبو شناف : فوجئت بوجود اسمي في قائمة باليرمو !!!

وأوضح أبو شناف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – أنه حاول أن يجد مبرر لوجود اسمه في القائمة دون جدوى.
وأضاف الكاتب منصور أبو شناف قائلا :
“لست سياسيا ولم انخرط في العمل السياسي وكل علاقتي بالسياسة كانت سجني لـ12 سنة فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. لا أعرف من هذا الخبير العارف بليبيا الذي اختارني لهكذا مؤتمر !!! أم أن القصة لا تعدو أن تكون مزحة أو طرفة ليبية”.
وأشار أبو شناف أنه لم يتلق أي دعوة ولن يذهب في كل الأحوال.
يذكر أن الكاتب والأديب الليبي منصور أبو شناف قد سُجن في عهد النظام السابق بسبب روايته المشهورة “عندما تحكم الجرذان”.
خيرك يا خوي منصور …؟! يا حسابوك الطليان ليبي والا انت أنسيت القائمة متع (صاحب الدموع) ليقوم باجتماع في روما وقت الانتفاضة …خوي منصور جزاك الله خير ورحم والديك … غر ارجع لتلك القائمة وسوف تعلم ماذا جري وماذا سيجري … يا رئتها دخلت في حيط المصيبة دخلت القنصلية وقطعت ولم تخرج حتي مقطعه بعد