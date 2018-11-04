منصور أبو شناف : فوجئت بوجود اسمي في قائمة باليرمو !!!

وأوضح أبو شناف في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي – فيسبوك – أنه حاول أن يجد مبرر لوجود اسمه في القائمة دون جدوى.

وأضاف الكاتب منصور أبو شناف قائلا :

“لست سياسيا ولم انخرط في العمل السياسي وكل علاقتي بالسياسة كانت سجني لـ12 سنة فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي. لا أعرف من هذا الخبير العارف بليبيا الذي اختارني لهكذا مؤتمر !!! أم أن القصة لا تعدو أن تكون مزحة أو طرفة ليبية”.

وأشار أبو شناف أنه لم يتلق أي دعوة ولن يذهب في كل الأحوال.

يذكر أن الكاتب والأديب الليبي منصور أبو شناف قد سُجن في عهد النظام السابق بسبب روايته المشهورة “عندما تحكم الجرذان”.