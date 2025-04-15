منطقة «الساحل الغربي» تؤكد ضمان رفع مستوى الجاهزية والانضباط

في إطار متابعة آمر “المنطقة العسكرية الساحل الغربي”، الفريق الدكتور صلاح الدين النمروش، لأعمال اللجنة المكلفة بإعادة تنظيم الوحدات التابعة للمنطقة، عُقد اجتماع بمشاركة رئيس اللجنة، اللواء مصطفى يحيى، وآمر اللواء 52 مشاة، العقيد محمود بن رجب.

وتم خلال الاجتماع “استعراض سير أعمال اللجنة والخطوات المنجزة حتى الآن”.

وأكد الفريق النمروش، “أهمية تعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة والعمل بروح الفريق الواحد لضمان رفع مستوى الجاهزية والانضباط، بما يسهم في تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق المهام الموكلة”.

كما شدد النمروش، “على ضرورة معالجة أي عقبات قد تعيق اللجنة عن إتمام أعمالها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بالخطط الزمنية المحددة”.