منطقة السبعة بعد إزالة الزوائد والمباني العشوائية

بدأت شركة الخدمات العامة في طرابلس، أمس الإثنين، بإزالة الزوائد والمباني العشوائية من منطقة السبعة، وذلك في إطار خطة “عودة الحياة” التي تضم عدة مشاريع لتوسعة الطرق وفتح مسارات جديدة.

ونشرت الشركة عبر منصتها صورة توضيحية لمنطقة السبعة وكيف ستبدو بعد الإزالة؟ حيث ذكرت: أنّ المنطقة ستصبح أكثر اتساعًا بعد إزالة الزوائد والمباني العشوائية، مما سيساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين المظهر العام للمنطقة.

ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الإزالة في منطقة السبعة خلال الفترة المقبلة، حيث ستشمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية في المنطقة.