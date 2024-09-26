منطقة الشرق الأوسط تسجّل رقماً قياسياً بتنفيذ حكم الإعدام

سجلت منطقة الشرق الأوسط، رقما قياسيا هو الأكبر منذ ما يقرب من عقد، في تنفيذ الحكم بالإعدام، حيث شهد العراق أعلى حصيلة إعدامات في يوم واحد.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، “نُفّذت 1153 عملية إعدام في 16 بلدًا في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 31% مقارنة بعمليات الإعدام المسجلة في عام 2022”.

وفي العراق، نقلت وكالة شفق نيوز عن مصدر أمني مطلع، قوله “إن وزارة العدل العراقية، نفذت حكم الإعدام بحق 21 إرهابيا بينهم امرأة في سجن الناصرية المركزي (الحوت) ضمن محافظة ذي قار، في أعلى حصيلة إعدامات في البلد، خلال الأشهر الأخيرة”، وقال المصدر للوكالة: “من بين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم امرأة ساهمت بجريمة قتل حصلت في ساحة الوثبة بالعاصمة بغداد”.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، “أن المحاكم أصدرت أكثر من 100 حكم بالإعدام و300 مؤبد بتهمة المتاجرة بالمخدرات”.

وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية، إن الوزارة “نجحت خلال المدة الماضية بالقبض على عدد كبير من المتورطين بالمتاجرة بينهم شبكات، وتم محاكمتهم وإصدار قرارات بحق 400 منهم، 100 إعدام و300 بالسجن المؤبد”.