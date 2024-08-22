أطلقت منظمات المجتمع المدني، المنضوية تحت برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” حملاتها التوعوية بشأن أهمية استلام بطاقة ناخب.

ففي الجنوب قامت مؤسسة “عطاء الخير” بتنفيذ عدد من الأنشطة في بلدية زويلة، تستهدف الأنشطة الناخبين المسجل بسجل الناخبين لحثهم على أهمية استلام بطاقة ناخب، وتم التركيز على النساء لتشجيعهم على ممارسة حقهم الانتخابي، حيث قاموا بتوزيع مطويات باللغة التباوية على الناخبين والناخبات من التبو، توضح الشروط لاستلام البطاقة ومدى أهميتها.

وفي المنطقة الغربية قام الإتحاد النسائي فرع طرابلس بنشاطين ببلديتي. العامرية والناصرية، إحداهما بالتعاون مع اتحاد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجفارة حيث قاموا بتوزيع المطويات على الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة وذلك لتوعيتهم بأهمية استلام بطاقة ناخب.

وبحسب ما نشرت المفوضية، “إضافة إلى إقامة جلسة توعية بأهمية استلام بطاقة ناخب لعضوات المجلس القومي للمرأة بورشفانة، وذلك بقاعة التدريب بمكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وبحضور منسق التوعية والتواصل بالمكتب”.

وكذلك أقامت الجمعية الوطنية للديمقراطية والتنمية عدة أنشطة توعوية ببلديتي الجديدة وزلطن، حيث تم توعية المسجلين بسجل الناخبين بهذه البلديات بالتواصل معهم بشكل مباشر عن طريق زيارتهم في اماكن عملهم و في المناسبات الاجتماعية وتوزيع العديد من المطويات التوعوية بأهمية استلام بطاقة ناخب.

وفي المنطقة الشرقية قامت المنظمة الوطنية للشباب الليبي فرع المرج بحملة توعية داخل بلدية تاكنس وذلك بتوزيع مطويات توعوية على الناخبين بالطرقات والأماكن العامة لتوعيتهم بأهمية استلام بطاقة ناخب

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة التوعية بمرحلة توزيع بطاقة ناخب التي باشرت المفوضية في تنفيذها يوم الأحد 18 أغسطس 2024.

منظمات المجتمع المدني تطلق حملاتها التوعوية بأهمية استلام بطاقة (ناخب) أطلقت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤

يذكر أن بطاقة “ناخب”.. هي بطاقة رسمية تصدرها المفوضية لكل ناخب سجل في سجل الناخبين لانتخاب المجالس البلدية، وتحتوي البطاقة على اسم الناخب ورقمه وتاريخ ميلاده ولكل بطاقة رقم خاص بها، ولا يمكن للناخب التصويت دون إحضار هذه البطاقة معه، ومن من غير البطاقة الانتخابية لا يمكن أن “تنتخب ولا تترشح، ولا تزكي أي مرشح”.

#شن_تعرف_على_بطاقة_ناخب شن هي بطاقة (ناخب)؟ هي بطاقة رسمية تصدرها المفوضية لكل ناخب سجل في سجل الناخبين لانتخاب… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠٢٤