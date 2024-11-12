 منظمات المجتمع المدني تطلق حملات توعوية لتعزيز المشاركة بالانتخابات

في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ليوم الاقتراع في المجالس البلدية، أطلقت منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” حملاتها التوعوية لتشجيع المواطنين على أهمية المشاركة والإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع.

وبحسب المفوضية، “بالتنسيق مع الاتحاد النسائي الليبي فرع طرابلس واتحاد طلبة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الجفارة، وبالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية، نظم اتحاد الطلبة حملة ميدانية لتوزيع المطويات التي توضح أهمية التصويت يوم الاقتراع في بلديات العامرية والناصرية”.

وبحسب بيان المفوضية، قامت “منظمة الشراكة المجتمعية، بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية النواحي الأربعة، بتنفيذ حملات توعوية موسعة في بلديات قصر بن غشير، وأسبيعة، وسوق الخميس، والسايح، والعواتة. شملت هذه الحملات توزيع مطويات تحفيزية وشروحات مفصلة لحث المواطنين على المشاركة الفعالة في الانتخابات، كذلك، نظمت منظمة سنمار الخيرية للتوعية، بالتعاون مع منسق التوعية بمكتب الإدارة الانتخابية مصراتة، حملات لتوزيع المطويات الاسترشادية حول انتخابات المجالس البلدية”.

وفي الجنوب، “نظم فريق مؤسسة عطاء الخير جلسة حوارية بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية أوباري، بمشاركة نشطاء ومجلس الشباب وحكماء المنطقة. كما نفذ الفريق حملات ميدانية لتوزيع مطويات في الطرقات والشوارع، لنشر الوعي بأهمية المشاركة في يوم الاقتراع في بلدية تجرهي وبلديات حوض مرزق وبعض بلديات الجنوب الليبي”، وفق البيان.

هذا وتأتي هذه الأنشطة في إطار دعوة وتحفيز المواطنين، لضمان مشاركتهم في انتخابات المجالس البلدية المقررة يوم 16 نوفمبر 2024.

منظمات المجتمع المدني تطلق حملات توعوية لتعزيز المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 2024 في إطار استعدادات المفوضية… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠٢٤