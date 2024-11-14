منظمات المجتمع المدني تواصل حملاتها التوعوية لتعزيز المشاركة بالانتخابات

تستمر منظمات المجتمع المدني في تنفيذ حملات توعوية لتعزيز المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 2024.

وبحسب مفوضية الانتخابات، “يواصل الاتحاد النسائي حملاته لليوم الثاني على التوالي، مع توزيع المطويات الخاصة بعملية الاقتراع، بالتعاون مع اتحاد طلبة الاقتصاد وكلية العلوم السياسية بجامعة الجفارة، وبالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية في بلديتي العامرية والناصرية”.

وفي ذات الإطار في بلديتي (أوال – سيناون)، عقدت منظمة الشراكة المجتمعية ورشة عمل بعنوان “تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في الانتخابات”، كذلك في بلدية زمزم ركزت وزعت المنظمة مطويات توعوية على المواطنين من أجل إنجاح العملية الانتخابية وتعزيز الوعي الديمقراطي”.

وفي الجنوب، “نفذ التجمع الوطني فزان بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية سبها وفوج كشافة البوانيس وسفيرات التوعية، حملة توعوية لرفع الوعي بأهمية المشاركة في الاقتراع، تضمنت توزيع المطويات في الأماكن العامة والمحلات التجارية وطرقات بلدية وادي البوانيس”.

كما “قامت منظمة سنمار الخيرية بالتنسيق مع منسق التوعية بمكتب الإدارة الانتخابية مصراتة، بتنفيذ حملة ميدانية في منطقتي الوشكة وأبوقرين، تضمنت توزيع مطويات استرشادية حول الانتخابات، كيفية التصويت، ومواعيد الاقتراع، بالإضافة إلى تنظيم جلسات توعوية قصيرة لشرح الإجراءات الانتخابية”.

و”في المنطقة الشرقية، أطلقت المنظمة الوطنية للشباب الليبي في المرج حملات توعوية لتحفيز الناخبين على المشاركة في يوم الاقتراع في بلديتي تاكنس ومدور الزيتون”.

كما “قام منتدى النواة لدعم المرأة والشباب بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية طبرق، بحملة ميدانية استهدفت بلديات أمساعد، والبردي، وبئر الأشهب، للحث على المشاركة الفاعلة، مؤكدًا أن صوتك يصنع الفارق ويعزز مستقبل مجتمعك”.

وتعتبر هذه الحملات خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة الديمقراطية في المجتمع المحلي.

منظمات المجتمع المدني تواصل حملاتها التوعوية لتعزيز المشاركة في انتخابات المجالس البلدية 2024 تستمر منظمات المجتمع… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ١٤ نوفمبر ٢٠٢٤