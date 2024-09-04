منظمات المجتمع المدني تواصل حملات التوعية الانتخابية

تواصل منظمات المجتمع المدني المنضوية تحت برنامج “شركاء من أجل الانتخابات” حملاتها التوعوية حول أهمية استلام بطاقة الناخب، وذلك في خطوة هامة لتعزيز المشاركة الانتخابية.

ففي الجنوب، “تستمر مؤسسة عطاء الخير للأعمال الخيرية في تنفيذ حملات ميدانية للتوعية بأهمية استلام بطاقة الناخب، حيث استهدفت منطقتي (تمسه ومجدول) في بلدية زويلة، كما قامت المؤسسة بحملة لتوزيع المطويات في بلدية تراغن لزيادة الوعي بأهمية استلام البطاقة، خاصة بين المسجلين في سجل الناخبين”.

ونفذ التجمع الوطني بفزان ومنظمة الشراكة المجتمعية في البوانيس، بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية سبها، وفوج كشافة البوانيس ومديرية أمن البوانيس، “نشاطًا لتحفيز الناخبين وتذكيرهم بضرورة التوجه إلى المراكز الانتخابية لاستلام بطاقة الناخب ، اعتمدت الحملة هذه المرة على أسلوب مبتكر يهدف إلى الوصول إلى جميع المواطنين داخل منازلهم وأماكن عملهم ، حيث تم استخدام مكبرات الصوت، وبالتعاون مع سفيرات التوعية نظمت الحملة أنشطة متنوعة تضمنت توزيع المطويات في الطرقات العامة والمحلات التجارية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمستشفى القروي والمؤسسات التعليمية في محلة سمنو”.

وفي المنطقة الغربية، “نفذ الاتحاد النسائي الليبي بطرابلس، بالتعاون مع مكتب الإدارة الانتخابية العزيزية وفوج كشاف الجفارة في بلدية الناصرية، حملة لتوزيع المطويات بهدف توعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية”.

هذا و”تأتي هذه الحملات التوعوية في إطار خطة المفوضية الوطنية للانتخابات لتوزيع بطاقات الناخبين،والتي بدأت يوم الأحد 18 أغسطس 2024″.

منظمات المجتمع المدني تواصل حملاتها التوعوية لتعزيز التوعية الانتخابية واستلام بطاقة الناخب. في خطوة هامة لتعزيز… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الأربعاء، ٤ سبتمبر ٢٠٢٤