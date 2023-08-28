منظمات المجتمع المدني مصراتة تُدين محاولة التطبيع مع إسرائيل

أدانت منظمات المجتمع المدني مصراتة ما وصفتها بالسابقة الخطيرة والمحاولة البائسة والتواصل غير المعلن الذي تم في روما مع وزير خارجية كيان العدو الصهيوني المحتل.

كما أدانت المنظمات في بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، محاولة جر الدولة الليبية لتطبيع العلاقات مع العدو المغتصب، واستنكرت بأشد العبارات هذا الصنيع، وأربأت بالشعب الليبي عن هذا المستنقع الذي وقع فيه من يفترض أنه يمثل دولتهم ويمثل خارجيتهم.

وأكد البيان أن الشعب الليبي المسلم المؤمن بالله ثم بعدالة قضيتنا الفلسطينية وأقصانا الشريف وحق إخوتنا الفلسطينيين في إقامة دولتم على أرضهم المحتلة ورفع راية دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني، لا يمكنه أن يتسامح ولا يهادن ولا أن يسكت عمن يحاول سراً أو علانية خيانة هذه القضية أو التآمر عليها أو مهادنة العدو المحتل، أو التواصل مع بأي شكل كان.

وأهابت المنظمات في بيانها، بالجهات الضبطية والقضائية رفع الحصانة وإحالة كافة المتورطين في المؤامرة على الشعب الليبي إلى القضاء، ومحاسبتهم وفق القانون الليبي الذي يُجرم مثل هذا الصنيع ويعاقب مرتكبيه.

وأضاف البيان: “إن هذه السابقة لا يمكن أن يجعلها شعبنا الليبي تمر دون كشف لكل ملابساتها ومرتكبيها والساكتين عنها ومحاسبتهم ومعاقبتهم العقاب المنصوص عليه في صريح القانون.

هذا ودعت منظمات المجتمع المدني مصراتة كافة أبناء الشعب الليبي إلى نبذ خلافاتهم والالتفاف صفاً واحداً ضد كل من تسول له نفسه من الداخل أو الخارج المساس بديننا وقيمنا ومبادئنا الليبية الواحدة الثابتة، وهوية وانتماء هذا الوطن، وحثت كل المنتمين للثقافة والعلم والكلمة والتأثير في الناس ألا يألوا جهدهم في تبيان كافة محاولات النيل من هذه القيم والثوابت.