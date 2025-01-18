منظمة «أجهزة المخابرات الإفريقية» تفتتح مقراً جديداً في طرابلس

افتتحت منظمة أجهزة المخابرات الإفريقية “سيسا”، مقرها الجديد في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات حسين العائب، الذي يتولى رئاسة المنظمة لعام 2025.

واستقبل العائب، الأمين التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية “سيسا” جاكسون فيكتور هاماتا والوفد المرافق له.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد العائب، أن “إنشاء مقر المنظمة في ليبيا يعكس أهمية الدور الليبي في تعزيز التعاون الإفريقي لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة”.

وشدد على أن “هذه الخطوة “تُعزز ريادة ليبيا في مجال العمل الاستخباراتي على المستوى الإقليمي”، مشيرا إلى ضرورة “تكثيف التنسيق بين أجهزة المخابرات في القارة السمراء لمجابهة الإرهاب والجريمة المنظمة وغيرها من القضايا الأمنية”.

من جهته، أعرب الأمين التنفيذي للمنظمة، جاكسون فيكتور هاماتا، عن “تقديره لدور ليبيا في تعزيز الأمن والاستقرار الإفريقيين، مثمنا استضافتها للمقر الذي يُمثل دفعة قوية للعمل الاستخباراتي المشترك بين الدول الأعضاء”.

هذا “تأسست لجنة الأمن والمخابرات الإفريقية “سيسا” عام 2005، وهي منظمة تضم أجهزة الاستخبارات والأمن من مختلف الدول الإفريقية، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات الأمنية الإقليمية مثل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، وتهريب البشر”، وتلعب “سيسا” دورا رئيسيا في تقديم الدعم الفني وتطوير القدرات الاستخباراتية للدول الأعضاء، مما يعزز من قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية العابرة للحدود”.

يذكر انه، وقبل أيام، استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، الأمين التنفيذي للجنة الأمن والمخابرات الإفريقية (سيسا)، “جاكسون فيكتور هاماتا”، والوفد المرافق له، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية فريق أول، “حسين العائب”، الذي تسلم رئاسة منظمة أجهزة المخابرات الإفريقية، “سيسا” للعام 2025 م.