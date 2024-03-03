منظمة ألمانية تتهم خفر السواحل الليبي بمنعها من إنقاذ المهاجرين

اتهمت منظمة خيرية ألمانية خفر السواحل الليبي بتهديد أفراد طاقمها خلال محاولتهم إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط، ما تسبب في غرق مهاجر واحد.

وزعمت منظمة “أس أو أس هيومانيتي” الخيرية الألمانية، والتي تدير سفينة الإنقاذ “هيومانيتي1″، أن خفر السواحل الليبي استخدم العنف وأطلق الرصاص الحي في الماء على الطاقم، يوم السبت.

وأضافت أن العديد من المهاجرين، الذين كانوا على متن 3 قوارب غير صالحة للإبحار وفي طريقها إلى أوروبا، اضطروا للقفز في الماء.

وتمكنت السفينة “هيومانيتي 1” من إنقاذ 77 مهاجرا، ولقي مهاجر واحد على الأقل حتفه غرقا، بينما أجبر كثير آخرون على الصعود على متن قارب تابع لخفر السواحل الليبي، ما أدى إلى فصل ستة أفراد عن عائلاتهم على الأقل، وفقا للمؤسسة.

ويمول الاتحاد الأوروبي خفر السواحل الليبي منذ عام 2015 في إطار الجهود المبذولة لوقف تدفق المهاجرين الفارين من الدولة الواقعة شمال أفريقيا نحو الشواطئ الإيطالية.

وفي إطار اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي ، اعترض خفر السواحل مهاجرين في المياه الليبية والدولية، وأعادوهم إلى ليبيا.

وبرزت ليبيا كمقصد ونقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر في أفريقيا والشرق الأوسط في السنوات الماضية.

واستفاد مهربو بشر من الفوضى في ليبيا، ونظموا رحلات تهريب لمهاجرين عبر الحدود المترامية للبلاد، والتي تتقاسمها مع 6 دول.

ويتكدس المهاجرون على متن قوارب متهالكة وغير مجهزة، وبعضها مطاطية، وينطلقون في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر.

وذكر “مشروع المهاجرين المفقودين”، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، أن ما لا يقل عن 962 مهاجرا لقوا حتفهم، وفقد 1563 آخرون قبالة سواحل ليبيا عام 2023. وأضاف أنه تم اعتراض حوالي 17200 مهاجر، وإعادتهم إلى ليبيا العام الماضي.