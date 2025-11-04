منظمة أممية: 520 مليون طفل يعيشون في مناطق نزاع مسلح

كشفت منظمة “أنقذوا الأطفال” في تقريرها السنوي لعام 2024 أن نحو 520 مليون طفل حول العالم، أي أكثر من واحد من كل خمسة أطفال، يعيشون في مناطق نزاع مسلح، وهو أعلى رقم يُسجل منذ بدء رصد هذه البيانات.

وأفاد التقرير، الذي استند إلى دراسة معهد أبحاث السلام في أوسلو (PRIO)، أن 65% من أطفال العالم يعيشون في دول متأثرة بالنزاعات بدرجات متفاوتة، فيما يقيم 289 مليون طفل في دول تشهد نزاعات شديدة، مثل الحروب في غزة والسودان وأوكرانيا.

وأوضح التقرير أن أفريقيا تعد المنطقة الأكثر تضررًا، حيث يعيش فيها 218 مليون طفل في مناطق نزاع.

وشدد التقرير على أن الأطفال في مناطق النزاع يتعرضون لانتهاكات جسيمة تشمل القتل، والتشويه، والتجنيد القسري، والعنف الجنسي، إضافة إلى تأثيرات غير مباشرة مثل التسرب من التعليم، ونقص المياه النظيفة، وارتفاع معدلات الوفاة بسبب الأمراض وسوء التغذية.

وحذرت المنظمة من أن استمرار النزاعات قد يهدد جيلًا كاملاً من الأطفال، ودعت إلى بناء فهم أعمق لتأثير النزاعات على الأطفال، ودعم وتمويل عمليات حفظ السلام، وإشراك الأطفال في مفاوضات السلام، وتوفير مساحات آمنة لهم، وفرض عقوبات على الجماعات المسلحة التي تنتهك حقوقهم، وزيادة المساعدات لإعادة بناء البنية التحتية، خصوصًا في التعليم والصحة.

وأكدت المنظمة أن حماية الأطفال في مناطق النزاع ضرورة ملحة لضمان مستقبل آمن للبشرية، مشيرة إلى أن السلام والتنمية لن يتحققا ما دام ملايين الأطفال يعيشون في ظروف قاسية ومهددة للحياة.