منظمة أوروبية تتهم حفر السواحل الليبي بالإعتداء على المهاجرين

زعمت منظمة الإغاثة الألمانية “سي ووتش” أن عناصر تابعة لخفر السواحل الليبي، قاموا بالاعتداء بالضرب على مهاجرين غير نظاميين، جرى إنقاذهم في البحر المتوسط منذ أيام.

ونشرت المنظمة الألمانية مقطعا مصورا قال إن طائرة “سي بيرد” تابعة لها التقطتها، يظهر فيه عناصر من خفر السواحل الليبي، وهم يستخدمون هراوات للاعتداء على مجموعة مهاجرين أنقذتهم سفينة تجارية في البحر المتوسط.

ويبدو من المقطع المصور، الذي نشرته المنظمة عبر منصة “إكس”، أن عناصر خفر السواحل الليبي أجبروا طاقم السفينة التجارية، التي تحمل اسم “ماريدايف”، على تسليم المهاجرين بعد إنقاذهم.

وانتقدت المنظمة الألمانية بشدة هذه الممارسات العنيفة و قالت إن عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا عملية غير قانونية بموجب القانون الدولي والقانون الإيطالي.

كما انتقدت المنظمة التعاون الأوروبي المستمر مع الجهات الليبية بهدف وقف تدفقات الهجرة غير النظامية من ليبيا، وقالت: “بينما تلقي أوروبا محاضرات حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، تمول هذا السلوك العنيف ضد المهاجرين”.