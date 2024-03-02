منظمة التجارة العالمية تصدر قرارا يتعلّق بالرسوم الإلكترونية

أعلنت منظمة التجارة العالمية تمديد تعليق رسوم التجارة الإلكترونية لمدّة عامين آخرين.

وذكرت المنظمة، أن المشاركون في الاجتماع الوزاري الثالث عشر لأعضاء منظمة التجارة العالمية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفقوا على تمديد تعليق الرسوم على التجارة الإلكترونية لمدة عامين آخرين حتى 2026.

وقالت المنظمة في وثيقة نشرتها على موقعها الرسمي: نحن متفقون على الإبقاء على الممارسة الحالية المتمثلة في عدم فرض رسوم على عمليات التجارة الإلكترونية حتى الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر الوزاري، مضيفة: ينتهي أجل التعليق وبرنامج العمل في ذلك التاريخ.

هذا وكانت انطلقت في 26 فبراير الفائت، في أبوظبي، فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي لمنظمة التجارة العالمية.

وقال رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان: إن “التجارة هي أداة للتعاون والسلام بين الشعوب، وهذه الدورة تنعقد تحت شعار التجارة في خدمة الشعوب وهدفها إدخال تعديلات واصلاحات جذرية على المنظمة العالمية للتجارة ولكي يتسنى لها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في ميثاق المنظمة.

يذكر أن منظمة التجارة العالمية، التي تأسست في عام 1995، تعتبر الجهة الدولية التي تشرف على قواعد التجارة العالمية، ويعتبر مؤتمرها الوزاري الذي يقام مرة كل عامين أعلى منتدى لاتخاذ القرار فيها، حيث يجتمع الوزراء وكبار المسؤولين من جميع الدول الأعضاء بهدف مراجعة وتحديث وتوسيع المعاهدات التي تشكّل النظام التجاري العالمي.