«منظمة التسامح» تكرّم المفوضية على جهودها بانتخابات المجالس البلدية

قامت “منظمة التسامح الليبية”، ومقرها سبها، ممثلة في رئيس مجلس إدارتها إبراهيم عادل والفريق المصاحب له، بتكريم مجلس المفوضية، حيث جرى التكريم بحضور رئيس المجلس عماد السايح وعضو المجلس أبوبكر مردة، وذلك تقديرًا للجهود الكبيرة التي بذلتها المفوضية في إنجاح انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الأولى لعام 2024.

وخلال التكريم، الذي أقيم في مقر ديوان مجلس المفوضية في طرابلس، أعرب الحاضرون عن “دعمهم الكامل للمفوضية في مساعيها لإتمام انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025”.

و”يأتي هذا التكريم تقديرًا للدور الحيوي الذي لعبته المفوضية في تحقيق نجاح العملية الانتخابية، وتعزيز الديمقراطية على المستوى المحلي”.