منظمة التعاون الإسلامي تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل

دعت المملكة العربية السعودية، الرئيس الحالي للقمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية لـ”منظمة التعاون الإسلامي”، إلى عقد اجتماع استثنائي عاجل للجنة التنفيذية على مستوى الوزراء، لتدارس التصعيد العسكري في غزة ومحيطها وتفاقم الأوضاع بما يهدّد المدنيين وأمن المنطقة واستقرارها.

وبحسب ما نقلت قناة “الإخبارية” السعودية، فقد جدّدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، إدانتها للعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدّى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني.

في غضون ذلك، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقد اجتماع استثنائي وزاري غدا الأربعاء، بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة المملكة المغربية الرئيس الحالي لدورة المجلس الوزاري.

وسيبحث اجتماع الجامعة العربية “سبل التحرك السياسي على المستوى العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي”.

كما يعقد البرلمان العربي، اجتماعا للجنة فلسطين التابعة له، الخميس القادم بمقره في القاهرة، بهدف “بحث تطورات الأحداث والتصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة والمواجهات المشتعلة”.